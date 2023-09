About

Bachelite CLab è nato in zona Porta Vittoria all’inizio del 2013. È un po’ club e un po’ lab, nel senso di laboratorio. L’idea è quella di mescolare persone e talenti, arte e musica. Il tutto condito da buoni cocktail e un aperitivo servito al tavolo, in un ambiente informale dal design post industriale, ricco di oggetti vintage e opere d'arte. Il calendario della settimana è ricco di eventi di musica live, e ne fa il punto di riferimento per le jam session a Milano, con un appuntamento fisso con il jazz il mercoledì sera e blues il venerdì sera, mentre nel weekend si alternano proposte interessanti con concerti di artisti emergenti e affermati nel panorama nazionale ed internazionale a cavallo tra i generi musicali tra funk, soul, rock e indie.