Ypsigrock Festival 2024

Ypsigrock è uno dei quei festival che ti rimane nel cuore anche dopo aver partecipato ad una sola edizione. Sarà la possibilità di vedere artisti internazionali tra i più riconosciuti e nuove proposte super promettenti in quel posto unico che è Castelbuono. Sarà l'atmosfera accogliente del paese, i vecchietti che si godono un live di musica elettronica dal balcone di casa loro proprio come te. Sarà il cibo siciliano e il mare della costa occidentale. Troppi i motivi per non perderlo anche quest'anno, per la sua 27esima edizione.

Italy’s leading indie festival is ready for the 27th Edition at its stunning location, starting from the iconic Castelbuono Castle square, nestled between the Madonie Mountains and the sea. The festival also features a camping site immersed in the pine forest of San Focà. With its warm welcome into Castelbuono’s community that lets you come as strangers and leave as friends, Ypsigrock is an introduction to Sicily and then some.