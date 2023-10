The Worldwide Festival 2023 will take place in the city of Sète, south of France, from Tuesday July 4th to Sunday July 9th. Day events will take place on the city beach and night shows will occur in the fantastic Théâtre de la Mer (except for Tuesday 4th).

Le Worldwide Festival Sète 2023 se déroulera du mardi 4 juillet au dimanche 9 juillet 2022. Il se tiendra à Sète au Théâtre de la Mer en soirée et sur la plage en journée (pas de Théâtre de la Mer le mardi 4 juillet).