We Love Green 2024

WE LOVE GREEN, PIONNIER DES FESTIVALS RESPONSABLES !

Plus qu’un festival, We Love Green est depuis 10 ans un événement référence dans le développement durable et l’industrie musicale. Un savant mélange de fête et d’engagement, le tout porté par une programmation toujours plus avant-gardiste, qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain. Entre musique, conférences, standup, gastronomie engagée et installations artistiques. Un festival qui attire jusqu'à 100 000 personnes et plus de 100 artistes, autour de ses 5 scènes.