VIDEOCITTÀ presenta AGORÀ 2023

Agorà è il programma professionale di Videocittà che mette in contatto l’industria creativa del territorio e i migliori professionisti dell’industria audiovisiva, digitale ed artistica. Partecipando alle Masterclass e alle sessioni di networking potrai accrescere le tue competenze e ampliare la tua rete di contatti.

Dal 13 al 16 Luglio potrai accedere a diverse attività:

MASTERCLASS pensate per ampliare le tue conoscenze

NETWORKING con appuntamenti mirati per accrescere la tua rete di contatti

EXPO per scoprire i progetti e i prodotti e più all’avanguardia del settore

Acquista subito l’abbonamento Agorà Full Pass o i biglietti giornalieri per partecipare al programma professionale, i posti sono limitati.

L’abbonamento Agorà Full Pass e i biglietti giornalieri consentono di partecipare alle attività serali del Festival accedendo entro le ore 18:30.

13 LUGLIO AGORÀ pres. DIGITAL CULTURE & CINEMA 3.0 OPIFICIO 41 | 17:00 — 20:00

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO

Silvio Salvo, Ufficio stampa e Social Media Manager

MUSEUM OF THE CONTEMPORARY DIGITAL ART

Serena Tabacchi, Digital Art Curator

ART RIGHTS

Andrea Concas, Art Tech Entrepreneur, CEO & Founder

DEODATO GALLERY SPA

Deodato Salafia, CEO & Presidente

DOC CREATIVITY

Daniela Furlani, Presidente

RETE DOC

Demetrio Chiappa, Presidente

2WATCH

Viviana Cavaliere, Head of Talent & Partnership

Fabrizio Perrone, Entrepreneur & Angel Investor

RAI CINEMA

Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e digital

Roberto Celestri, Art-influencer e content creator

A CURA DI ANICA ACADEMY

Francesco Grisi, Founder at EDI Effetti Digitali Italiani and member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences

14 LUGLIO AGORÀ pres. FESTIVAL & ENTARTAINMENT OPIFICIO 41 | 17:00 — 20:00

EXIBART.ES

Carolina Ciuti, Direttrice

MIRA FESTIVAL

Arianna Esposito, Curator

SIGNAL FESTIVAL

Martin Pošta, Founder

SÓNAR+D

Antònia Folguera, Curator

BALLOON MUSEUM

Roberto Fantauzzi, Presidente

TRANSMODERNA

Ana Ofak & Steffen Berkhahn, Co-founders

A CURA DI MIA | MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO

Elisabetta Rotolo, CEO, Founder, Creative Producer and Artistic Director di MIAT (Multiverse Institute For Arts And Technologies)

Gaia Tridente, Direttrice, MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo

SILA SVETA

15 LUGLIO AGORÀ pres. MOTION GRAPHIC, AI & METAVERSE OPIFICIO 41 | 17:00 — 20:00

MISTAKER DESIGN STUDIO

Riccardo Casinelli, Founder & Designer

TINA TOULI

Creative director, Multidisciplinary Graphic Communication Designer & Educator

LUX HOLDING

Riccardo Lionello

THE NEMESIS

Alessandro De Grandi, CEO

ARTSCLOUD

Stephanie Kim, CEO

ART DUBAI AND IAM-Infinity Art Museum

Auronda Scalera, Futurist – Art Curator – Art Consultant

MOVIE META TRADE

UNIONE EDITORI E CREATORS DIGITALI

Manuela Cacciamani, Presidente

ELDORADO AGENCY

Fabio Massimo Cocaina, Co-founder e Ceo

NETADDIC