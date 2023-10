Une pluie de délices en coulisse

Dans le quatrième épisode des Priceless Soupers, jouez la comédie l’estomac bien rempli ! Bien installé·e dans le ravissant théâtre de l’Atelier, au pied de la butte Montmartre, laissez-vous porter par la lecture en musique de Sorcières, d’après l’essai culte de Mona Chollet, avec Eye Haïdara, Anna Maglalis, Aure Atika ou encore Garance Marillier… La suite ? Après le baisser de rideau, passez côté gratin et faites-vous servir l’apéro par Séveste, le resto du théâtre, avant un spectaculaire dîner mis en scène par Tatiana Levha du Servan et Léa Fleuriot du Cadoret, deux de nos cheffes préférées… À coup sûr, le beau rôle, c’est vous qui l’aurez !

