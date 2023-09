Acteur incontournable de la diffusion musicale, Totaal Rez touche et fidélise un public toujours plus large. Au cœur d'un important réseaux de structures régionales, l'association développe toujours plus de marques fortes autour des différentes esthétiques proposées dans l'organisation d'événements live et de soirées. Un acteur d'excellence qui combine exigence et découverte, divertissement et quête de tendances.