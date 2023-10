TODAYS festival 2023

Per avere qualcosa da raccontare, bisogna farla e TODAYS 2023 è dove le cose continuano a succedere! TOdays festival torna per la sua nona edizione nell’ultimo week-end di agosto, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, con un arcobaleno di artisti nazionali e internazionali e oltre 30 ore di musica, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d’incontro con il meglio della scena musicale contemporanea. Non è solo un festival qualunque, e non solo musica qualunque. TOdays è un osservatorio attento sul presente, che, mai come in questi anni, è sempre in continua trasformazione. Pertanto, nel 2023 il festival non si limita a gettare l’ancora nella sola contemporaneità, ma interpreta con coraggio quello che sarà, lanciandosi in previsioni, scommesse, osando suoni e voci che difficilmente troverebbero cittadinanza altrove, e allo stesso tempo riconfermando Torino al centro del dibattito artistico europeo, riscoprendo l’attitudine naturale ed europea della città per la musica d'avanguardia. TODAYS mette in scena la colonna sonora perfetta per non accontentarci mai