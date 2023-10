Time Out Paris fait son Grand Pairing

Si le Grand Paris Express se fait encore attendre, le Grand Pairing de Time Out arrive, lui, à quai du 20 au 26 mars 2023. Pour sept dates dans sept adresses qu’on adore, ce rendez-vous exceptionnel vous propose de vous attabler afin de déguster les meilleurs accords entre assiettes et cocktails imaginés par des duos inédits de chef(fe)s et de mixologues. Plus éphémères que les relations de DiCaprio, ces mariages ne vont durer que le temps d’un repas tout en équilibre et inventivité. Autant dire que, comme le train des vacances, le Grand Pairing, ça ne se rate pas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.