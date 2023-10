TI VOGLIO UN BENE PUBBLICO di ELISABETTA CONSONNI

Continua il moto di rivoluzione di FAROUT Live Arts Festival, il Festival promosso da BASE Milano dedicato alla creazione contemporanea. Performance, concerti, installazioni, interventi di arte pubblica e panorami immersivi in cerca di nuovi punti di vista. Un palinsesto dove anche i quartieri della città si fanno casa, piazza, piattaforma e megafono di un nuovo modo di vedere lo spazio pubblico. Ti voglio un bene pubblico è un gioco urbano che riflette su come infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti operano una partizione all’interno dello spazio. Che cosa viene recintato? E perché? Si tratta di uno spazio pubblico? Di uno spazio privato? Come vi si può accedere? E quali relazioni vengono facilitate, quali rese più difficili?

