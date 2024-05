Super! et Le Trabendo présentent :

Les Libertines en concert exceptionnel les 12 et 13 mai 2024 au Trabendo ! Après un concert sold-out aux Inrocks Festival au Centquatre en février dernier, les Libertines reviennent dans la capitale française pour nous présenter leur nouvel album « All Quiet On The Eastern Esplanade » lors de deux concerts au Trabendo !