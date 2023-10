The LEGO Group présente POUR LA JOIE DE JOUER

Le groupe LEGO® fête sa campagne « POUR LA JOIE DE JOUER », une célébration sur deux jours autour de la construction, de la créativité et du sport.

Venez découvrir la joie collective du ballon rond et participez à une foulée d’activités à faire en famille ou entre amis : des tournois inédits du nouveau Baby-foot LEGO® Ideas, un challenge de construction d’une fresque murale LEGO® et bien plus encore. Et en guise de surprise, une apparition spéciale de Thierry Henry et d’Alexia Putellas, grande gagnante du Ballon d’Or 2022!

Les inscriptions spontanées sont acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L'espace a été conçu par OMA, le studio de création et de recherche du célèbre cabinet d'architectes OMA, en collaboration avec le studio de conception CONSUL, basé à Londres. « POUR LA JOIE DE JOUER » présente des possibilités infinies de jeu.

Du samedi 29 au dimanche 30 octobre

35-37 Rue des Francs-Bourgeois, 75004, Paris