SalaNera è un centro sperimentale indipendente per le arti performative situato all’interno degli spazi del Tempio del Futuro Perduto a Milano. Attivo grazie all’impegno di un collettivo di danzatori, è uno spazio dedicato all’arte scenica e performativa, luogo di accoglienza e condivisione nel quale è possibile sperimentare in maniera libera l'intuizione creativa. Le attività di Sala Nera si articolano in corsi e workshop di danza contemporanea, teatro e yoga, residenze creative per artisti e una fitta programmazione di spettacoli e atti performativi.