𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 fait un arrêt sur image sur certains mouvements. On regarde les problématiques liées aux changements d’échelle de certaines niches, on observe les systèmes d’influences ou encore l’impact des minorités diasporiques sur les cultures globalisées. La Machine et le Bar à Bulles deviennent une plateforme où chacun·e peut explorer ces questions dans les secteurs de la musique, la danse et le cinéma.

Global System - du 30 juin au 30 août 2023 - La Machine du Moulin Rouge & Le Bar à Bulles