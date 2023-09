Une SUPER programmation d’objets spectaculaires non identifiés, portés par des show-women (et quelques men aussi) qui nous racontent leurs/des histoires, dérapent sur la réalité et nous embarquent dans des voyages inédits. Nos héroïnes et héros prennent le risque d’apparaître, de disparaître, de fondre leur corps dans celui d’un autre, de le cacher dans un fauteuil ou de l’entraîner à la limite du langage. Comme une potion magique pour retomber sur ses pattes début 2022, concocté main dans la main avec les artistes, Danse Dense et structure production, SUPERFLASH jaillit dans l’urgence et dans la joie !