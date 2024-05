Superflash | Point Ephémère

Des spectacles, des performances, des films extra-ordinaires brillent sous les feux des projecteurs de la troisième édition du festival SUPERFLASH.

De joyeux oiseaux rares y paradent, depuis une bibliothèque à Alger (Saphir Belkheir), un ring jaune glissant (Pauline Lavogez), le reflet du ciel (Nicolas Barry), un cabaret goûtu (Meg Boury), les archives d’un quotidien explosif (Jeanne Moynot) et d’une éco-communauté queer (Louise Siffert), une installation technologique autonome (Maxime Arnould), les trouvailles qui dessinent un film dansé (Louison M. Vendassi + Maud Blandel & Kaspar Ravel).

Leurs corps et leurs histoires bousculent nos vulnérabilités à toustes, imprégnés par la rage d’exister et le pouvoir d’exciter. Par ricochet, nous voilà bientôt suspendu.es à leurs plumes, entre l’intime et le politique, la réalité et la fiction, le sexy et le vulgaire. Un défi !