Ce n'est plus un secret, la Dancing Queen, la nuit disco paillettes du Supersonic est devenue une des soirées les plus mythiques du club de Bastille ! Pour faire briller votre été, on a eu l'idée de vous organiser une saison "Summer Disco Nights" où tous les jeudis vous pourrez venir vous déhancher sur les sons disco des années 1970, 1980 à nos jours ! On enfile sa plus belle tenue de lumière, on sort les paillettes et on vient briller sous les boules à facettes de 23h à 4h du matin !