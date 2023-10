Sub Limen Festival

Sulla soglia tra l’antico e il moderno, ad un passo dalla moltitudine di forme che il domani sceglierà, lì si trova 𝐒𝖚𝖇 𝐋𝖎𝖒𝐞𝖓. Connubio tra musica, arte, cultura, storia antica e futuro, per riscoprire luoghi distanti nello spazio e nel tempo.

Sei spettacoli di musica contemporanea per un’esperienza indimenticabile che vi porterà a ballare circondati da paesaggi archeologici ad alta tensione culturale e a sprigionare energia per un’intera centrale elettrica. Per la prima volta il Teatro Romano di Brescia incontrerà sonorità mai accolte prima e il centro culturale Daste sarà l’epicentro di una rivoluzione musicale!