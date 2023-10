STEREOPARC est une expérience inédite qui vous plonge dans un univers imaginaire dédié aux musiques électroniques. Les 21 et 22 juillet 2023, la Corderie Royale de Rochefort se transforme en dancefloor festif et convivial sous les palmiers pour un weekend inoubliable.

