Snow - Concert Dessiné

Spectacle inédit conçu, écrit, composé et dessiné par l’auteur de bande dessinée Christian Durieux et Robert & Mitchum, "S.N.O.W." conjugue musique live, dessins en direct et images animées. Pour embarquer le spectateur dans un voyage, un long rêve sensoriel. Sur scène, les six musiciens de Robert & Mitchum jouent en direct leurs chansons et la bande originale du spectacle. Installé parmi eux, s’intégrant pleinement au groupe, le dessinateur Christian Durieux et sa tablette graphique, et le vidéaste Benjamin Lacquement. Ensemble, ils déroulent l’histoire par plusieurs moyens techniques conjugués. Des images de cinéma et des séquences préalablement dessinées et animées s’additionnent aux dessins réalisés en live. Lumières, décor, déplacements sur le plateau… Tout entre en interaction avec le récit pour lui donner vie.

Sur billetterie - Places limitées 2 représentations : 17h & 21h Ouverture des portes : 16h & 20h Bar & restauration sur place