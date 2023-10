Barcelona se convierte en el epicentro mundial de la música electrónica durante Sónar Week. Por delante, cuatro días con lo mejor y lo más prometedor del momento. Tickets para todos los eventos ya a la venta.

A long weekend in Barcelona awaits... get your tickets for Sónar Week now. The biggest and best names in electronic music will descend on Barcelona for Sónar Week this June. Don't miss out, grab your tickets now.