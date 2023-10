Silent Disco Cassano Magnago

SILENT DISCO, La Grande Festa Silenziosa 16 - 17 GIUGNO 2023 Parco della Magana - Via Volta, Cassano Magnago (VA)

L'ESTATE È DIETRO L'ANGOLO! Per questo vi faremo vivere un intero weekend per ballare tra centinaia di cuffie luminose in una delle location più amate della Grande festa Silenziosa...il meraviglioso PARCO DELLA MAGANA CENTINAIA DI CUFFIE WIRELESS 3 DJ IN CONSOLLE 3 GENERI MUSICALI Scegliete che musica ascoltare selezionando in qualsiasi momento il canale direttamente sulle vostre cuffie luminose! La musica è magicamente silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless. Faremo festa nel cuore verde di Cassano Magnago, in modo innovativo, concepito nel rispetto del luogo e dei residenti