A Corigliano d'Otranto, Melpignano, Lecce, Castrignano de' Greci, Castro andrà in scena "My Desire". La diciassettesima edizione del SEI Festival è dedicata ai nostri e ai vostri desideri: ardenti, custoditi, espressi, inappagati, sussurrati, indicibili. Volete esprimere il vostro?

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.