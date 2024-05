“Perdersi per ritrovarsi” è il claim della diciottesima edizione del SEI Festival.

Un invito al viaggio, a intraprendere percorsi sconosciuti per poi scoprire di riconoscersi nell’altro, nel nuovo, nel diverso. Pensiamo alla musica come una continua esplorazione, la bellezza di abbandonarsi in un mare di ascolti per poi riprendere la rotta che ci si è prefissati. Per tutta l’estate il festival proporrà in giro per il Salento il suo viaggio musicale.