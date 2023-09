Secreto a Voces by San Miguel

En colaboración con DICE y PPL United, San Miguel ofrecerá conciertos secretos, íntimos y exclusivos, con una cerveza Magna incluida con la entrada y con artistas de talla internacional. Una oportunidad única para ver a tus grupos y artistas favoritxs en un ambiente íntimo ya que solo habrán 40 tickets a la venta por show. Recordad que el/la artista será un secreto hasta que se haga el sold out del evento, ¡así que corre y hazte ya con tus entradas porque no te arrepentirás!

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.