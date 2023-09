All'interno delle architetture del Museo Civico di Storia Naturale e del Planetario di Milano, Video Sound Art presenta un'installazione e un ciclo di performance, per esplorare nuove dimensioni ritmiche, tra cieli di stelle artificiali e fossili di remote ere geologiche. Rythmòs - XI edizione del festival è un progetto espositivo che attraverso pratiche artistiche differenti esplora l'idea di “ritmo” come essenza del mondo.

