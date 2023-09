ROCK IN THE BARN 2022

Après une édition spéciale 2021 « Hors les Murs », Rock in the Barn retourne à la ferme de Bionval pour son 13ème rendez-vous les 9 et 10 septembre prochains 💛 2022 marquera donc le retour du plaisir des concerts qui s’enchaînent, de la bière locale fraîchement brassée, de la sueur des pogos poussiéreux, le tout servi au beau milieu du Vexin normand 🌾 Découvertes régionales et internationales se mêleront aux pépites de la scène rock (mais pas que) indépendante française pour une édition qui s’annonce dantesque 🔥