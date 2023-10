Rip It Up s'installe au Ferrailleur le temps d'un week-end. Une double soirée où se croiseront Do nothing et Italia 90, deux des groupes parmi les plus prometteurs de la nouvelle scène post-punk anglaise, le nouvel ovni de la scène rock bruyante belge Marcel, et les tauliers de Jack Of Heart, formation rock garage franco-catalane aux références internationales.