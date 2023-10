Pitchfork Music Paris Festival x Salive

Un parcours street food concocté par SALIVE vous attend le samedi 19 novembre pour commencer à arpenter les rues de Bastille dès le midi, via un itinéraire culinaire surprise, avant d’aller profiter des concerts Avant-Garde.

Bienvenue dans le 11ème, un arrondissement façonné par la révolution aujourd’hui devenu le berceau des galeries branchées, des shops indés et des restaurants inspirés. Salive vous invite à un déjeuner itinérant comme un tour du Monde express de la street food ! Votre parcours gourmand débutera en Allemagne avec un classique de la nourriture de rue, puis vous emmènera en Bolivie et au Pérou pour vous initier aux saveurs des Andes, vous gagnerez ensuite la Chine où vous attend un spectacle visuel et gustatif et le fromage sera évidemment dégusté en Italie avant de prendre le dessert en Israël.

Votre parcours terminera à la Bastille, pile au bon endroit pour récupérer votre pass au point billetterie Avant-Garde et enchaîner sur les premières festivités dans la zone !