Pitchfork Music Festival Paris

60 ARTISTES - 12 SALLES - 1 SEMAINE DE CONCERTS Le célèbre festival de musique Pitchfork Music Festival est de retour en France pour la 12ème édition. Le festival aura lieu du 06 au 12 novembre 2023 dans plusieurs salles à Paris, offrant une expérience musicale unique et immersive dans l'une des villes les plus dynamiques du monde.

Au programme : Anjimile, Bar Italia, Bawo, Been Stellar, Bellah, Bingo Fury, blackwinterweels, Crumb, Cumgirl8, Dream Wife, Dumb Buoys Fishing Club, eee geee, Eli Smart, Fat Dog, Girl and Girl, Gurriers, Hagop Tchaparian, Haley Blais, Helado Negro, Hemlocke Springs, Hyd, Ichiko Aoba, Ivorian Doll, Jawny, Jonah Yano, Kara Jackson, Kid Apollo, Khakikid, Kneecap, Lana Lubany, Leith Ross, Lip Critic, Lojay, Lutalo, Mafro, Mavi, Medium Build, Memphis LK, Mercury, Militarie Gun, Namasenda, Nourish by Time, pablopablo, Picture Parlour, Pillow Queens, Poison Anna, Ray Laurél, Richy Mitch & The Coal Miners, Sam Akpro, Special Interest, Sofia Kourtesis, Sophie May, The Dare, Okay Maidza, University, Vagabon, Venbee, Water From Your Eyes, Weyes Blood, Youth Lagoon et beaucoup d'autres encore !