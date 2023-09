Più grande, più bello, più festival: mai così vero. Per la prima volta fuori regione, Pinewood Festival fa eccezionalmente tappa a Pinerolo (TO). Diventato un punto di riferimento per gli appassionati della scena musicale, quest'estate il festival si concede una doppietta di rassegne musicali, ospitando i migliori artisti italiani attualmente in circolazione.