Phonetics Festival Saint-Denis 2021

L’association Grand Angle et Rabih Beaini fka Morphosis ont mis en avant une programmation électronique et avant-gardiste qui met le Liban à l’honneur.

Cette année, 16 artistes en provenance de plus de 10 pays se retrouveront à l’orfèvrerie pour une semaine de créations originales et collaboratives.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.