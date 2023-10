PERIPH’, LE PLUS GRAND OPEN AIR (COUVERT) DE PARIS Périph, c’est 80 heures de fêtes durant 1 mois. De la NY Drill en passant par l’électro puis le raï jusqu’au hardcore, plus de 100 artistes seront présent·e·s lors de 10 événements uniques. Tous les vendredis et samedis, du 17 juin au 16 juillet. De 18h à 2h

