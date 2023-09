Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif français (dub et bass music), Panda Dub est de retour en 2022 pour défendre son album «Horizons». Fort de 10 années de tournées et 7 albums et Eps sortis sur ODGProd, l'album tient les promesses d'un nouveau voyage musical singulier.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.