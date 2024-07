Dès le 2 juillet, Wanderlust ouvre ses portes dès le mardi avec les summer sessions de la Dancehall Queen de 19h à 02h et le mercredi avec le nouveau concept mettant en lumière les musiques latines, reggaeton, perreo et bien d'autres, OTRA NOCHE OTRA, de 21h à 04h.

Upcoming events

