Après une première édition à l’EP7, l’événement revient le 8 et 9 Juin 2024 à La Place. Only 4 Electro est un événement qui célèbre la culture électro et plus particulièrement la musique et la partie clubbing de cette culture ! À travers des battles de haut niveau, le tout dans un univers club, venez-vous dévoiler le temps d’un week-end de folies aux sonorités électroniques ! Quoi de mieux que Châtelet-Les Halles, au plein centre de la capitale pour faire trembler les murs de cette ville, et là où le berceau de cette culture a grandi au début des années 2000 !!