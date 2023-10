ODDISEE & Good Compny x JZ:RF Series 2023 DOPPIO SHOW @ BIKO

La musica di Oddisee nasce dall’esigenza di testimoniare disuguaglianze e conflitti sociali sperimentati fin dall’infanzia a Washington DC. Elementi jazz e funk si inseriscono nell’impianto hip-hop della sua produzione ultradecennale: artista da centinaia di migliaia di streaming, Oddisee si è esibito in tout in tutto il mondo e ha incantato il pubblico con le sue performance per Colors e Tiny Desk.

