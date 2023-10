Attraction naturelle vers un inconnu magnétique, Nostromo propage une onde technologique dans les profondeurs d’une nature inexplorée. Un itinéraire sensoriel futuriste, matérialisé par un prisme sonore hypnotique et saisissant se confronte à l’instinct organique d’un cadre où le monde naturel était jusqu’alors tout-puissant. L’essence de la musique électronique, reflet d’un futur indéterminé qui attire autant qu’il effraie, prend toute sa signification dans le contraste avec la sérénité du règne végétal. Nostromo célèbre alors le lien indélébile entre ces deux mondes, vous et moi, nous, cette farouche volonté humaine de partager des instants de bonheur palpable, suspendus hors du temps.

