I AM A MOTH... I AM A NEWBORN. ˜”°•.˜”°• razzle-dazzle •°”˜.•°”˜ Un gesto che sorprende e disorienta? Un desiderio che si manifesta? Una luce abbagliante o un frastuono improvviso che rompe il silenzio. No Glucose ritorna 5 anni dopo in formato festival, con una piattaforma per sperimentare un sentire collettivo.