NNNAAAMMM Double Fest_ 23 e 29 Sett.2023

NNNAAAMMM, format ufficiale del TANK nato nel 2021 con una serie di eventi di aware clubbing a cadenza mensile, è un progetto di inclusione, integrazione e co-evoluzione tra artisti di area culturale Nord Europea e Americana e artisti della scena bolognese-italiana. Nell’ultimo anno, stante la situazione di conflitto successiva alla invasione russa in Ucraina, e la conseguente difficoltà per gli artisti ucraini ad esibirsi nel paese invaso, NNNAAAMMM si è focalizzato sulla scena club ucraina in collaborazione con DRIFT Booking Agency e Veselka Booking Agency, Shum Rave, con l’intento di offrire ai dj e ai producer che sono nati in Ucraina una utile vetrina per la loro arte, ospitandoli per uno scambio culturale e musicale sempre fecondo e interessante con artisti resident nella città di Bologna o in Italia, e garantendo loro la possibilità di esibirsi al TANK e di partecipare ad una rete di relazioni utile a promuovere e sviluppare la loro attività. NNNAAAMMM ha come orizzonte la musica elettronica da club, ma integra linguaggi e stili differenti proponendo una varietà di concerti, live set e dj set. La creatrice Mariolina Catani, co-fondatrice di TANK, vuole contribuire alla creazione di spazi sicuri sensibilizzando ai temi dell’inclusione le nuove generazioni e favorendo la presenza di persone con identità non binarie nella scena dei club underground, che in molti contesti si trova distante dagli ambienti LGBTQR. Le Line–up di NNNAAAMMM sono un equilibrio tra internazionale e nazionale, una contaminazione di generi musicali e con uguale rappresentanza di genere e alternanza tra artist* emergenti e non. NNNAAAMMM infatti non è solo un format, ma anche lo sviluppo di una ricerca e selezione artistica avanguardista in procinto di realizzare una etichetta discografica e una booking agency focalizzata su artisti emergenti e con identità di genere non binaria. Nell’ultimo Le serate da clubbing del 23 e 29 Settembre, vedranno una line-up costruita sui roster di Shum Rave e Veselka, seguendo i criteri di ricerca stilistica della fondatrice di NNNAAAMMM, con soli djs e producer Ucraini: Mriya_Shum Rave come guest dell’evento del 23.09 e Nastya Muravyova_Veselka come guest della serata del 29.09.