Un weekend oltre i confini del jazz contemporaneo, con dieci performance in due giorni tra i live di Marc Ribot - The Jazz Bins (unica data italiana), Ahmed Quartet - Tribute to Ahmed Mallk, Alessia Obino " A Sound's a Milion Shapes", Al Dhoum & the Faryds, Rhabdomantic Orchestra e i dj set di Catu Diosis (Nyege Nyege), Lorenzo Morresi, Beat Machine Records, Vittorio Barabino, Angie BacktoMono.