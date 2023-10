Next Please! 2022

Next Please! Next Please! 16-17-18 Settembre 2022 a Schio (Vi)

Un’avventura senza confini, un’esperienza sonora inedita che attraversa i ritmi e le armonie più originali delle culture globali. Con BIGMAMA • BUFFA DOC DJ • CALIBRO 35 PLAYS MORRICONE • JULIA KENT • KHALAB • MAGÉNTA • MUNSTAC • MURUBUTU • PLANET OPAL • POPULOUS

Next Please! è il nuovo festival che celebra la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale, per portare il mondo in provincia e riscoprire l’identità del territorio sotto una nuova luce.

www.next-please.it