Nebula - La Petite Halle: Mars 2023

Le projet Nebula en concert chaque mercredi de mars à la Petite Halle ! Chaque semaine, Francesco formera une équipe différente pour interpréter un nouveau répertoire. NEBULA 🪐 Fr : Le nouvel espace de rencontre, d'échange et de performance pour les artistes jazz and beyond débarque à la Petite Halle. Le batteur Francesco Ciniglio présentera les sets tous les mercredis. Eng : The new Hub for Jazz-inspired performers and artists to play, hang, exchange and develop - brought to you by Francesco Ciniglio, every Wednesday night, starting February 1st, at La Petite Halle!