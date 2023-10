Le Nantes Metal Fest est de retour pour sa 11eme édition au Ferrailleur ! 15 nouveaux groupes sont au programme avec en tête d'affiche le #deathmetal de Benighted, du #hardcore avec Stinky ou encore du #metalcore avec Novelist. Ils seront accompagnés par le meilleur de la scène locale et nationale dont The Dali Thundering Concept, Hyro The Hero, Atrocia, Purge of Sanity, Heads Up, Silent Seas, Orpheum Black, Kolen, Opal Insight, Unsafe, Understatement ou encore Inner Tears.