Musica sulle Bocche 2023 International Jazz Festival Nato nel 2001, creato e diretto da Enzo Favata, si è rivelato fin dalla sua prima edizione un evento musicale imperdibile.

Nel corso del tempo Musica sulle Bocche si è trasformato in un Festival sempre più internazionale con ospiti di fama mondiale e al contempo legato alla terra nella quale si svolge, fino a diventare un Festival diffuso che coinvolge tanti comuni del Nord Sardegna.

Lo spirito che anima uno degli spettacoli più attesi dell’estate unisce alla passione per il Jazz, l’amore per una delle Isole più belle del Mediterraneo e un profondo senso di rispetto per l’ambiente. Con l’obiettivo di creare bellezza e contribuire a combattere lo spopolamento dei piccoli centri, l’International Jazz Festival Musica sulle Bocche, si è rivelato un formidabile fenomeno di promozione turistica e culturale per l’intera Isola.