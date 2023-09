Rdv pour 2 soirées électro exceptionnelles dans les jardins du musée dauphinois de Grenoble. Cette année le Musée Electronique joue la carte de l’électro élégante, solaire et chaleureuse, entre légendes et artistes montants avec AGORIA - CERRONE Dj set - JORIS DELCROIX live - YUKSEK - UN*DEUX - BERNADETTE et SISTER ACT (Gioya, Actress M et Gardenshed)