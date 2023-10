Du 1er juillet au 31 août, de la Chaufferie ardente à l’oasis du Bar à Bulles et son Toit en passant par l’utopie du Central, on se laisse éblouir pendant dix semaines par plus de 50 artistes et collectifs, de l’après-midi au petit matin. Un rayon rouge se laisse apercevoir, bienvenue dans le Mirage Machine.