Le Marionette d’Estate della Compagnia Carlo Colla & Figli tornano a BASE Milano durante la programmazione di Estate di BASE, per presentare la rassegna 2023. La rassegna si svolgerà in tre fine settimana di luglio e ogni appuntamento rappresenterà una tappa di avvicinamento all'idea di maschera. Il primo fine settimana sarà dedicato agli spettacoli con “personaggi”, proseguendo verso i “caratteri” e finendo con la maschera per eccellenza: “arlecchino”.

