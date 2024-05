Looking Back vi aspetta dal 22 al 25 febbraio 2024, presso Padiglione Visconti, in via Tortona 58! Looking Back - nato dall’incontro tra WHITE e East Market - è l'evento vintage dedicato a una selezione di ricercati capi d’abbigliamento vintage, articoli del più raffinato artigianato, rari dischi in vinile, colorati complementi d’arredo e molto altro. Vieni a scoprirlo!