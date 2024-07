À quelques jours des Jeux Olympiques, Paris 2024 présente la crème de la crème de l’Olympiade Culturelle dans un cadre exceptionnel : L’Olympia. Pendant trois jours, venez découvrir une programmation foisonnante et répartie dans tous les espaces du mythique music-hall, sous forme de déambulations et de soirées pleines de surprises !

22, 23 et 24 juillet 14h, 16h et 19h30

